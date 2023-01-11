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Самарец залез в чужое авто, чтобы погреться, повредил стекло и украл карту

11 января 2023 10:48
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Самарец залез в чужое авто, чтобы погреться, повредил стекло и украл карту

Обвиняемый воспользовался тем, что хозяин забыл закрыть автомобиль и решил в нем погреться. Мужчина повредил лобовое стекло машины и похитил банковскую карту, лежавшую между сидений.

В отдел полиции по Железнодорожному району Управления МВД России по г. Самаре обратился местный житель, который сообщил о повреждении лобового стекла его автомобиля «Renault Duster», припаркованного на неохраняемой стоянке возле дома на ул. Арцыбушевской, а также о краже его банковской карты, находившейся в машине. Общая сумма причиненного ущерба превысила 26000 рублей.

Сотрудники полиции осмотрели транспортное средство, опросили заявителя, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных во дворе дома, а также изучили выписку по расчетному счёту потерпевшего. Выяснилось, что владелец иномарки забыл закрыть автомобиль – этим и воспользовался злоумышленник. Полицейские установили, что разыскиваемый расплачивался картой потерпевшего в нескольких магазинах. Оперативники установили маршрут передвижения мужчины, задержали его на территории областного центра и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данным полицейских, мужчина 1990 года рождения ранее судим за неуплату средств на содержание детей и в сентябре 2020 года освободился из колонии-поселения.

В совершении преступлений злоумышленник признался и пояснил, что в тот день он распивал спиртные напитки. Во дворе дома на ул. Арцыбушевской увидел автомобиль, дернул ручку двери, увидел, что машина открыта и решил в ней погреться. Находясь в салоне транспорта, он стал поворачивать зеркало в разные стороны, отчего оно сломалось и треснуло лобовое стекло. Между сидениями он заметил банковскую карту, положил ее в карман своей куртки и вышел из машины. В одном из магазинов он решил попробовать расплатиться чужой картой. После удачного списания чужих денег, мужчина продолжил оплачивать покупки и в других торговых точках. После этого он выбросил банковскую карту.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Железнодорожного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.167, ч. 3 ст. 158 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба и кража). Расследование уголовного дела окончено. Вместе с обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

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