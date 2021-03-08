Самарец заказал водительские права, напечатанные на принтере

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Сотрудники дорожно-патрульной службы во время несения службы на проспекте Кирова остановили автомобиль. При проверке документов у полицейских возникли сомнения в подлинности предъявленного водительского удостоверения: бланк и фотография имели признаки подделки.

Проверка по информационной системе показала, что 20-летний водитель не получал документ, подтверждающий право на управление транспортным средством в установленном законом порядке. Кроме того, изъятое водительское удостоверение числилось за другим автомобилистом. Возбуждено уголовное дело о подделке документов.

Экспертиза установила, что бланк водительского удостоверения не является подлинным, а изготовлен путем цветной струйной печати. В ходе допроса подозреваемый пояснил, что водительское удостоверение заказал у ранее незнакомого мужчины. Несмотря на осведомленность об уголовной ответственности за использование заведомо поддельных официальных документов, он решил воспользоваться поддельным водительским удостоверением».

Свою вину мужчина признал в полном объеме. В настоящее время материалы уголовного дела переданы в Кировский районный суд г. Самары, сообщает облМВД.