Самарец за 50 тысяч зарегистрировал в своей квартире 167 иностранцев

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В Самарской области выявили факт фиктивной постановки на учет по месту пребывания граждан одной из соседних республик.

Из материалов уголовного дела следует, что с июня по август текущего года ранее неоднократно судимый за мошенничество, незаконный оборот наркотиков и кражи житель Самары 1979 года рождения незаконно поставил на миграционный учет 167 иностранных граждан по месту своего проживания в квартире многоэтажного дома, расположенного на улице Черемшанская в Кировском районе Самары. В дальнейшем он не собирался предоставлять гражданам жилое помещение для проживания.

В ходе опроса мужчина пояснил, что сотрудники полиции его предупреждали об ответственности в случае нарушения миграционного законодательства, но он все равно преступил закон и за свои услуги получил денежное вознаграждение в размере свыше 50 тысяч рублей.

Отделом дознания ОП №3 Управления МВД России по городу Самаре в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам с просьбой сообщать обо всех фактах нарушения миграционного законодательства в ближайший отдел полиции или по телефону 112.