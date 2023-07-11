Самарец выбил в магазине дверь и украл спиртное

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В отдел полиции по Кировскому району Управления МВД России по городу Самаре за помощью обратился представитель одного из филиалов сетевого магазинов, расположенного на 18 км Московского шоссе, который сообщил, что, придя на работу, обнаружил повреждение входной двери и недостачу алкогольной продукции на витрине.

Сотрудники органов внутренних дел осмотрели место происшествия, изъяли следы и документацию, опросили работников магазина. При просмотре записей с камер видеонаблюдения, установленных в торговой точке, на которых оказался запечатлен момент противоправных действий, сотрудники полиции узнали в злоумышленнике ранее судимого за имущественные преступления местного жителя 2002 года рождения.

Располагая информацией о местах возможного нахождения подозреваемого в краже, сотрудники уголовного розыска задержали молодого человека и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса ранее неоднократно судимый за совершение имущественных преступлений житель Самары вину в противоправном деянии признал и пояснил, что похищенное перепродал прохожему, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.