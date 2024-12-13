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Самарец воровал металлические ограждения в местах ремонтных работ

13 декабря 2024 11:41
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Самарец воровал металлические ограждения в местах ремонтных работ

Самарские полицейские установили подозреваемого в краже нескольких десятков  металлических ограждений, используемых одной из ресурсоснабжающих организаций при ремонтных работах на дорогах города.

Сообщение о пропаже имущества на общую сумму более 50 000 рублей поступило в отдел полиции по Куйбышевскому району Управления МВД России по г. Самаре. Представитель организации пояснил полицейским, что металлические ограждения находились возле одного из домов на ул. Хасановской, где незадолго до пропажи их использовали для ограждения ремонтного участка. После завершения работ ремонтная бригада сложила стойки на обочине дороги для дальнейшей транспортировки на другой объект. Утром работники организации обнаружили пропажу имущества и обратились за помощью в полицию.

Полицейские во время проверки пунктов приема металлолома обнаружили разыскиваемое имущество. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения, оперативники выяснили приметы, а в дальнейшем и личность подозреваемого в совершении кражи мужчины.

Ранее не судимого 38-летнего дорожного работника одной из муниципальных организаций задержали в кратчайшие сроки на территории областного центра. Он признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил полицейским, что шел по улице, заметил «бесхозное» имущество, за несколько «рейсов» вручную перенес стойки ограждения  в пункт приема металла, а вырученные от реализации похищенного более 600 рублей потратил на личные нужды.

Отделом дознания отдела полиции по Куйбышевскому району Управления МВД России по г. Самаре в отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Дознавателю отдела дознания отдела полиции по Куйбышевскому району Управления МВД России по г. Самаре злоумышленник дал подписку о невыезде и надлежащем поведении.

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