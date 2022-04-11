Самарец в соцсети призывал к экстремизму

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В результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий УФСБ России по Самарской области пресечена противоправная деятельность жителя Красноглинского района г. Самары, 1996 г.р., который, используя личный аккаунт в сети «ВКонтакте», разместил материалы, содержащие призывы к осуществлению экстремисткой деятельности.

В ноябре 2021 года УФСБ России по Самарской области в отношении данного лица возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.280 УК РФ.

Красноглинским районным судом г. Самары фигурант уголовного дела признан виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и приговорен к 1 году лишения свободы (условно) с испытательным сроком 1 год с лишением права заниматься деятельностью, связанной с размещением обращений и иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, в том числе сети Интернет, сроком на 1 год.