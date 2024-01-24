Самарец в магазине похитил с прилавка 30 пачек сыра

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Момент хищения попал на записи камер видеонаблюдения.

В дежурную часть отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение от представителя одного из сетевых магазинов, который сообщил, что, неизвестный мужчина, находясь в торговой точке, расположенной на улице Ново-Садовой, похитил с прилавка 30 пачек сыра.

Сотрудники следственно-оперативной группы выехали по указанному адресу, провели осмотр места происшествия, изъяли записи с камер видеонаблюдения, опросили работников торговой точки. В ходе изучения видеоматериалов полицейские предположили, что к совершению кражи может быть причастен ранее неоднократно судимый за преступления имущественного характера местный житель. Участковые уполномоченные полиции установили местонахождение, задержали и доставили в отдел полиции 42-летнего злоумышленника для дальнейшего разбирательства.

В ходе опроса задержанный пояснил полицейским, что похищенный сыр перепродал случайному прохожему, а полученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Отделом дознания отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре фигуранту предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.158 УК РФ «Кража». В настоящее время уголовное дело с обвинительным актом в отношении местного жителя направлено в суд для рассмотрения по существу.