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Самарец украл телевизор у бывшей жены

1 ноября 2022 10:42
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Самарец украл телевизор у бывшей жены

В октябре текущего года за помощью в отдел полиции по Кировскому району Управления МВД России по г. Самаре обратилась 45-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что из её коммунальной квартиры, расположенной в доме на улице Краснодонской похитили телевизор.

В ходе работы на месте происшествия сотрудники полиции установили, что в комнату проникли, разбив окно. Со слов заявительницы, она на несколько дней уезжала в гости к подруге и жилплощадь оставалась без присмотра. В ходе оперативных мероприятий сотрудникам полиции поступила информация о возможной причастности к происшествию бывшего супруга потерпевшей – ранее судимого за умышленное причинение легкого вреда здоровью местного жителя 1979 года рождения, которого в день кражи соседи видели около подъезда.

Сотрудники уголовного розыска установили и проверили адреса, где мог находиться подозреваемый. Оперативники задержали 43-летнего мужчину на территории областного центра. Он не стал отрицать своей причастности к совершению кражи из квартиры супруги. В ходе опроса злоумышленник пояснил, что был в состоянии алкогольного опьянения. Зная, что дома никого нет, он разбил рукой окно, проник в помещение, забрал телевизор и вышел через дверь. Технику он отнёс к себе на работу – в автосервис, планировал вскоре продать, а вырученные деньги потратить на аренду жилья. Сотрудники полиции изъяли похищенный телевизор и вернули законной владелице.

Теги: Кража

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