Самарец украл оставленный рядом с кассой магазина телефон

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В отдел полиции по Железнодорожному району Управления МВД России по г. Самаре обратилась местная жительница 1970 года рождения. Женщина рассказала, что в дневное время находилась на рабочем месте – в торговой точке, расположенной на улице Пензенской. На несколько минут она отвлеклась, оставив мобильный телефон рядом с кассой. Когда вернулась, телефона там уже не было. Сумму причиненного ущерба потерпевшая оценила в 14200 рублей.

Было возбуждено уголовное дело.

Оперативники изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, установленных в помещении магазина, на которые попали действия злоумышленника. Сотрудники уголовного розыска узнали в подозреваемом жителя Самары, ранее неоднократно судимого, в том числе за совершение краж. Полицейские установили места возможного нахождения мужчины. Разыскиваемого задержали в ходе проверки по адресу проживания и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Безработный самарец 1962 года рождения признал вину в совершении противоправного деяния и рассказал, что зашел в продуктовый магазин за покупками. Воспользовавшись тем, что в помещении не было ни покупателей, ни продавцов, а чужой сотовый телефон лежал на виду, он положил его в карман и вышел из магазина. Впоследствии телефон он передал своему другу на хранение. По словам мужчины, он хотел вернуть владелице похищенное, но не успел.

Смартфон полицейские изъяли и вернули потерпевшей. Обвиняемый раскаялся в содеянном и обязался возместить причиненный ущерб.

В настоящее время расследование окончено и с утвержденным обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу.