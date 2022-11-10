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Самарец украл колеса и попросил знакомого сдать их в ломбард

10 ноября 2022 13:06
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Самарец украл колеса и попросил знакомого сдать их в ломбард

За помощью в полицию обратилась 43-летняя местная жительница. Женщина пояснила, что у неё похитили комплект автомобильных колёс, общей стоимостью 15 000 рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели подвальное помещение, расположенное в многоквартирном доме на улице Красных Коммунаров, где хранились колеса. Полицейские установили, что в помещение проникли, взломав дверной замок.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские проверили места сбыта похищенного. Из ломбарда, расположенного на ул. Победы, оперативники изъяли договор купли-продажи, товарный чек на похищенное имущество и запись с камеры видеонаблюдения, установленной в зале помещения. Оперативники установили личность предполагаемого злоумышленника – ранее судимого 39-летнего местного жителя.

Мужчину задержали на территории областного центра. Он не стал отрицать своей причастности к совершению кражи и пояснил, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, он гулял по городу и заметил открытую дверь в подъезд одного из домов, после чего спустился на цокольный этаж. Там нашел металлическую трубу, которой отжал дверь в чужую кладовую. Внутри помещения его внимание привлекли 4 автомобильных колеса, которые он поочерёдно вынес из помещения. Затем мужчина обратился к своему знакомому и попросил его сдать комплект резины в ломбард на своё имя. Приятель согласился, не зная, что это украденные колеса и передал злоумышленнику вырученные денежные средства в размере 6800 рублей.

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