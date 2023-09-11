Самарец украл из магазина средства личной гигиены

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Видео хищения бутылок шампуня, бальзама-ополаскивателя и тоника приобщено к уголовному делу в качестве вещественного доказательства.

В отдел полиции по Советскому району Управления МВД России по г. Самаре в конце августа текущего года обратился представитель сетевого магазина, который сообщил, что при проведении ревизии им обнаружена недостача товара.

Сотрудники полиции осмотрели помещение торговой точки, опросили продавцов, изъяли документацию и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. На изъятых кадрах запечатлен факт кражи средств личной гигиены. Сотрудники полиции по характерной внешности, узнали ранее судимого за имущественные преступления местного жителя. Установив возможные места нахождения злоумышленника сотрудники уголовного розыска задержали мужчину и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. 20-летний житель областного центра в ходе опроса вину в совершении противоправных деяний признал, раскаялся, выразил готовность сотрудничать с дознанием и пояснил, что средства по уходу за волосами после кражи продал случайным прохожим, а деньги потратил на собственные нужды.

В настоящее время отделом дознания ОП по Советскому району Управления МВД России по г. Самаре в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст.158 УК РФ "Кража". Сотрудники полиции продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.