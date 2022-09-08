Самарец украл из магазина продукты питания, бытовую химию и бутылку алкоголя

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В полицию в Самаре поступило заявление от представителя одного из сетевых магазинов. Он сообщил, о том, что неизвестный гражданин взял с витрины в торговом зале продукты питания, бытовую химию и бутылку алкоголя, после чего, не оплатив товар, прошел мимо кассовой зоны и скрылся. Сумма причинённого ущерба составила порядка 2 500 рублей.

Сотрудники полиции прибыли по указанному в сообщении адресу опросили очевидцев произошедшего. Изъяли и просмотрели записи с камеры видеонаблюдения, установленной в помещении, на которые попали действия злоумышленника. Кроме того, женщина-продавец описала особые приметы неизвестного, который проигнорировал её требование оплатить товар.

Сотрудники уголовного розыска предположили, что к противоправному деянию может быть причастен ранее судимый за совершение имущественного преступления 35-летний местный житель.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий мужчину задержали на территории Советского района и доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный полностью признал вину и пояснил, что часть похищенного продал случайному прохожему.