Самарец украл имущество соседки по коммунальной кухне

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За помощью в полицию обратилась 51-летняя жительница Самарского района. Женщина пояснила, что проживает в коммунальной квартире на улице Чапаевской. Накануне из общей кухни похитили её имущество: два чугунных казана, столовые приборы, смеситель для воды и радиатор отопления. Потерпевшая оценила причиненный ущерб в 12 тысяч рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы, выехавшие по указанному адресу, подробно опросили заявительницу. Полицейские уточнили у женщины информацию о тех, кто мог находиться в тот день в помещении. По словам потерпевшей, в соседней комнате проживает мужчина, который ведет асоциальный образ жизни.

Оперативники проверили места возможного сбыта похищенного и обнаружили часть имущества в одном из пунктов приёма металлолома. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого, который сдал чужое имущество. Им оказался сосед потерпевшей. Мужчину 1977 года рождения задержали на территории областного центра. Он не стал отрицать своей причастности к совершению кражи из общей кухни. Столовые приборы, посуду, смеситель и радиатор он сложил в пакет и вынес из дома. В этот же день злоумышленник сдал похищенное имущество в пункт приёма металлолома, а вырученные денежные средства потратил на собственные нужды. Часть похищенного имущества сотрудники полиции изъяли и вернули законной владелице.

Ранее судимому жителю г. Самары предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Самарский районный суд г. Самары доказательства, собранные следствием, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Учитывая наличие у мужчины неснятой и непогашенной в установленном законе порядке судимости, ему назначили наказание в виде оного года и одного месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.