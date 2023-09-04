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Самарец украл деньги с банковской карты соседки по подъезду

4 сентября 2023 10:49
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Самарец украл деньги с банковской карты соседки по подъезду

Мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

В дежурную часть отдела полиции по Красноглинскому району Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение от местной жительницы 1987 года рождения, что с ее банковского счета пропали денежные средства.

После уточняющих вопросов оперативников, заявительница пояснила, что распивала спиртные напитки в компании соседей по дому, в процессе застолья оставляла свой мобильный телефон без присмотра на долгое время. Пропажу 7500 рублей со счета женщина обнаружила при проверке банковского приложения через несколько дней.

Сотрудники уголовного розыска изучили финансовые документы и установили, что денежные средства перечислили на банковскую карту безработного жителя Самары 1994 года рождения – ранее неоднократно судимого соседа потерпевшей. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Он признался в содеянном и пояснил, что когда гостья оставила на кухне без присмотра свой сотовый телефон у него возник умысел на хищение ее денежных средств. Злоумышленник осуществил несколько денежных переводов на свою банковскую карту, после чего положил телефон обратно. Похищенное потратил на собственные нужды.

Судья Красноглинского районного суда г. Самары доказательства, собранные сотрудниками территориального органа внутренних дел, признал достаточными для вынесения фигуранту обвинительного приговора. Мужчине назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор вступил в законную силу.

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