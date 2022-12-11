Самарец украл арендованную машину и продал на запчасти

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В декабре в отдел полиции по Железнодорожному району Управления МВД России по г. Самаре поступило заявление от собственника автомобиля ГАЗ 31105 о пропаже имущества. Мужчина 1993 года рождения сообщил, что ранее размещал объявление о сдаче в аренду своего транспортного средства, после чего заключил письменное соглашение с откликнувшимся местным жителем. Некоторое время наниматель исправно вносил арендную плату, но в сентябре текущего года перестал выходить на связь. В это же время арендодатель увидел в Интернете объявление о продаже автозапчастей с автомобиля такой же марки, среди которых, на фото, узнал капот с характерными потертостями.

Сотрудники уголовного розыска в ходе проверки по заявлению установили, что арендатор 1989 года рождения проживает на территории областного центра и ранее привлекался к уголовной ответственности за растрату в особо крупном размере и совершение кражи: так, 2019 году данный гражданин взял в аренду иномарку, после чего перепродал ее, а 2020 году - тайно похитил автомагнитолу с арендованной машины.

С целью розыска пропавшего «ВАЗ 31105» оперативники проверили пункты приема металлолома и вскоре в одном из них нашли запись об автомобиле, схожем по описанию с разыскиваемым в списке утилизированных. Полицейские установили личность мужчины, который сдал машину на металлолом. Им оказался 33-летний арендатор автомобиля отечественного производства.

Житель Самары признал свою вину в совершении противоправного деяния. Причиненный потерпевшему ущерб в размере 150 000 рублей он пообещал возместить в полном объеме.