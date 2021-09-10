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Самарец угнал машину и решил помыть

10 сентября 2021 10:43
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Самарец угнал машину и решил помыть

В конце июня текущего года в полицию поступило заявление о хищении автомобиля, припаркованного возле одного из домов на улице Магистральной областного центра.

На розыск подозреваемого и транспортного средства были ориентированы наряды полиции, задействованные в системе единой дислокации. С целью установления местонахождения похищенного полицейские проверили места возможного отстоя транспорта, отработали близлежащие к месту происшествия территории на предмет наличия видеокамер. Вскоре полицейские выяснили, что разыскиваемый автомобиль движется по улице Стара-Загора в сторону улицы Алма-Атинской. Сотрудники Госавтоинспекции выдвинулись к месту возможного нахождения похищенного. При отработке территории автомобиль потерпевшего обнаружили на автомойке, расположенной на ул. Алма-Атинской. Там же задержали предполагаемого злоумышленника – 26-летнего самарца.

Молодой человек полностью признал свою вину в содеянном. Он пояснил, что в тот вечер он поехал на улицу Магистральную, чтобы встретиться со знакомым. Там, во дворе дома, его внимание привлёк автомобиль отечественного производства «ВАЗ 2110». Транспортное средство находилось на неохраняемой парковке, он подошел к машине, которая оказалась не заперта. В салоне автомобиля он замкнул провода замка зажигания, тем самым запустив двигатель, и поехал кататься по улицам города. Затем решил заехать на автомойку и помыть транспортное средство.

Теперь ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет.

Теги: угон угон автомобиля

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