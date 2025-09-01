Самарец ударил отчима ножом

140

В Самаре предстал перед судом местный житель, ударивший ножом своего отчима. Преступление было совершено в январе 2025 года в квартире дома на улице Кирова.

Подсудимый, распивавший алкоголь с отчимом, в какой-то момент рассорился с ним, и пустил в ход нож, который воткнул ему в грудь нож.

Находившаяся в квартире мать, устроившего поножовщину самарца вызвала «скорую помощь», пишет АиФ-Самара.

Суд признал самарца виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия, и приговорил к одному году шести месяцам колонии общего режима, сообщили в прокуратуре Самарской области.