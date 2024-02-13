Самарец убедил знакомую принять наркотики с алкоголем

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Прокуратурой Промышленного района города Самары поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 23-летнего местного жителя, судимого за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, обвиняемого в склонении к употреблению наркотических средств (ч.1 ст. 230 УК РФ).

Судом установлено, что 1 января 2023 года молодой человек у себя дома, расположенного по ул. А. Матросова, убедил знакомую принять наркотическое средство вместе с алкоголем, чтобы получить наиболее «качественный» эффект от воздействия указанных средств.

Получив согласие девушки, парень смешал синтетическое наркотическое средство с шампанским, после чего та употребила приготовленную смесь.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде 6 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.