Самарец трижды перечислял денежные средства мошеннику, рассчитывая купить товар по заниженной цене

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В ноябре 2020 года в полицию в Самаре поступило заявление жителя областного центра 1984 года рождения. Молодой человек просил привлечь к установленной законом ответственности своего знакомого. Как утверждал потерпевший, под предлогом оказания посреднических услуг при покупке компьютера, злоумышленник трижды завладел его денежными средствами. Общий размер материального ущерба заявитель оценил как значительный для себя, в размере более 22 тысяч рублей.

Мужчина рассказал полицейским, что в июне-месяце, решив приобрести компьютерный инвентарь, задумкой поделился в виртуальной сети со случайным знакомым, который когда-то работал в сфере торговли электронной техникой.

В ходе общения виртуальный собеседник согласился помочь с покупкой, пояснив, что в одном из супермаркетов у него есть возможность приобрести необходимый товар со значительной скидкой.

После того, как деньги за товар поступили на карту «доброжелателя», он под разными предлогами несколько раз откладывал срок поставки техники. В августе злоумышленник убедил незадачливого покупателя еще два раза перевести денежные средства, обещая увеличение скидки. А вскоре перестал отвечать на звонки и виртуально выходить на связь.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и места возможного нахождения. В ходе дознания 28-летний житель Самары признал вину в совершении противоправного деяния, выдал банковскую карту, на которую потерпевший делал перечисления и пояснил, что денежные средства потратил на собственные нужды.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в отношении подозреваемого направлено в Кировский районный суд города Самары, сообщает облМВД.