Самарец стал жертвой мошенника, который обманул его на 1,5 млн рублей

141

В отдел полиции обратился 62-летний местный житель с заявлением о хищении порядка 1 555 000 рублей. В ходе выяснения обстоятельств сотрудниками полиции установлено, что мужчине поступали звонки от неизвестного, который представился сотрудником правоохранительных органов и убедил местного жителя, что обязательно нужно проверить денежные средства на подлинность и декларировать свои доходы с целью недопущения финансирования ВСУ и для сохранности денежных средств необходимо срочно перевести их на “безопасный счет”.

Пострадавший выполнил все требования злоумышленника. Следуя инструкциям мошенников и перевел все свои накопления. Неизвестный перестал выходить на связь, после чего мужчина понял, что стал жертвой обмана, обратился за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.