Я нашел ошибку
Главные новости:
Финалистами стали 24 команды.
«Солидарность Самара Арена»: стартовали финальные матчи турнира «Лето с футбольным мячом»
Сборная Самарской области выиграла бронзовые медали.
Всероссийская спартакиада: в Звенигороде завершился женский гандбольный турнир
Самарец смошенничал, выдав себя за адвоката
Самарец смошенничал, выдав себя за адвоката
В конце года инфляция в России может составить 12-13%
В конце года инфляция в России может составить 12-13%
Почти 2500 жителей Самарской области проходят обучение в рамках нацпроекта Демография
Почти 2500 жителей Самарской области проходят обучение в рамках нацпроекта Демография
Вновь отправлен специальный груз для бойцов «Самарского батальона»
Вновь отправлен специальный груз для бойцов «Самарского батальона»
Гидрологическая обстановка Самарской области развивается в соответствии с прогнозом
Гидрологическая обстановка Самарской области развивается в соответствии с прогнозом
Юные тольяттинцы в преддверии нового учебного года посетили выставку пожарной техники
Юные тольяттинцы в преддверии нового учебного года посетили выставку пожарной техники
Наверх
Самара  +34 °C, Тольятти  +32 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.36
0.27
EUR 59.96
0.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает 1 сентября на Экологический день знаний!
В столице региона сегодня отмечают 145-летие Самарского Знамени
Заключительный концерт «Летних вечеров духовой музыки» состоится 26 августа возле Дома офицеров Самарского гарнизона
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец смошенничал, выдав себя за адвоката

30 августа 2022 16:00
73
Самарец смошенничал, выдав себя за адвоката

Следствием и судом установлено, что в январе 2017 года местный житель 1986 года рождения предложил знакомой осуществлять защиту ее сына в ходе уголовного судопроизводства по уголовному делу, введя ее в заблуждение относительно наличия статуса адвоката. Действуя согласно ранее достигнутой договоренности, он получил от потерпевшей денежные средства в размере 1 миллиона 100 тысяч рублей. Денежное вознаграждение предназначалось для дальнейшей передачи должностным лицам правоохранительных органов за содействие в отмене ее сыну меры пресечения в виде заключения под стражу, его освобождение от уголовного преследования, улучшение условий содержания, а также изготовление заведомо ложного заключения. При этом фактической возможности способствовать принятию указанных решений осужденный не имел.

В феврале 2017 года осужденный привлек к противоправной деятельности своего знакомого, который, представившись сотрудником правоохранительных органов, получил от потерпевшей денежные средства в размере 200 тысяч рублей за не привлечение ее к уголовной ответственности за ранее переданные  его сообщнику денежные средства,  предназначенные для передачи в качестве взяток.

Кроме того, в период с февраля по сентябрь 2018 года осужденные, представляясь сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области, получили от представителей коммерческих структур региона денежные средства в размере более 1 миллиона 500 тысяч рублей. Денежное вознаграждение предназначалось за помощь в заключении государственных контрактов на строительство объектов, а также оказание ими воздействия на представителей организации-контрагента по гражданско-правовым договорам о реконструкции автомобильных дорог. Фактические возможность и намерение выполнить обязательства у осужденного отсутствовали.

Судом фигурант признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде 6 лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, рассмотрение уголовного дела в отношении второго обвиняемого выделено в отдельное производство, сообщает СУ СК.

Теги: Уголовное дело

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В Самаре грабитель сорвал с шеи 57-летней женщины две золотые цепочки с кулоном и крестиком
30 августа 2022, 11:58
В Самаре грабитель сорвал с шеи женщины две золотые цепочки с кулоном и крестиком
Он похищенное продал прохожему, а вырученные деньги потратил. Криминал
279
В Красноярском районе пьяный поджег хранилище сена
29 августа 2022, 13:33
В Красноярском районе пьяный поджег хранилище сена
Причиненный частному предпринимателю ущерб составил 337,5 тысяч рублей. Криминал
363
Молодой тольяттинец стал жертвой грабителя
27 августа 2022, 12:00
Молодой тольяттинец стал жертвой грабителя
Неизвестный толкнул его и выхватил из рук сумку с сотовым телефоном, деньгами, документами и банковской картой. Криминал
717
В центре внимания
В Кировском районе Самары 3 и 4 сентября будет работать муниципальная ярмарка
30 августа 2022  15:10
В Кировском районе Самары 3 и 4 сентября будет работать муниципальная ярмарка
102
Флаг, платежки и жилье: какие изменения ждут россиян в сентябре
30 августа 2022  13:28
Флаг, платежки и жилье: какие изменения ждут россиян в сентябре
149
Опубликован график нерабочих и праздничных дней в 2023 году
30 августа 2022  12:08
Опубликован график нерабочих и праздничных дней в 2023 году
186
К настоящему времени все школы Самарской области к новому учебному году готовы
30 августа 2022  11:37
К настоящему времени все школы Самарской области к новому учебному году готовы
174
В Самаре продлили ограничение движения по улице Советской Армии
30 августа 2022  11:25
В Самаре продлили ограничение движения по улице Советской Армии
181
Весь список