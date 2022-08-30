Самарец смошенничал, выдав себя за адвоката

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Следствием и судом установлено, что в январе 2017 года местный житель 1986 года рождения предложил знакомой осуществлять защиту ее сына в ходе уголовного судопроизводства по уголовному делу, введя ее в заблуждение относительно наличия статуса адвоката. Действуя согласно ранее достигнутой договоренности, он получил от потерпевшей денежные средства в размере 1 миллиона 100 тысяч рублей. Денежное вознаграждение предназначалось для дальнейшей передачи должностным лицам правоохранительных органов за содействие в отмене ее сыну меры пресечения в виде заключения под стражу, его освобождение от уголовного преследования, улучшение условий содержания, а также изготовление заведомо ложного заключения. При этом фактической возможности способствовать принятию указанных решений осужденный не имел.

В феврале 2017 года осужденный привлек к противоправной деятельности своего знакомого, который, представившись сотрудником правоохранительных органов, получил от потерпевшей денежные средства в размере 200 тысяч рублей за не привлечение ее к уголовной ответственности за ранее переданные его сообщнику денежные средства, предназначенные для передачи в качестве взяток.

Кроме того, в период с февраля по сентябрь 2018 года осужденные, представляясь сотрудниками Управления ФСБ России по Самарской области, получили от представителей коммерческих структур региона денежные средства в размере более 1 миллиона 500 тысяч рублей. Денежное вознаграждение предназначалось за помощь в заключении государственных контрактов на строительство объектов, а также оказание ими воздействия на представителей организации-контрагента по гражданско-правовым договорам о реконструкции автомобильных дорог. Фактические возможность и намерение выполнить обязательства у осужденного отсутствовали.

Судом фигурант признан виновным в совершении указанных преступлений, ему назначено наказание в виде 6 лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, рассмотрение уголовного дела в отношении второго обвиняемого выделено в отдельное производство, сообщает СУ СК.