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Самарец решил подработать курьером, забрал 27 свертков и заработал срок

16 августа 2023 11:45
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Самарец решил подработать курьером, забрал 27 свертков и заработал срок

В Кировском районе областного центра по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков задержали молодого человека 1995 года рождения.

При личном досмотре злоумышленника, в присутствии понятых, а также в оборудованных им тайниках полицейские обнаружили и изъяли не менее 27 свёртков с порошкообразным веществом - а-Пирролидиновалерофенон (PVP), общей массой не менее 12 граммов.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре в отношении жителя областного центра 1995 года рождения возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п.а,б ч.3 ст.228.1 УК РФ и ч.3 ст. 30, п. г ч. 4 ст.228.1 УК РФ. По ходатайству органа следствия, судом в отношении молодого человека избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В совершении преступления житель Самары признался. Как установлено в ходе предварительного расследования, ему посредством телекоммуникационной сети Интернет аноним предложил работу – забирать из тайников вещество и развозить по территории города.

Приговором Кировского районного суда г. Самары ранее не судимому, безработному жителю областного центра назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Теги: Стоп Наркотик

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