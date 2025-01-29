Самарец пытался убить работника сервисного центра в ТЦ

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В вечернее время 20 января текущего года в полицию поступило сообщение о конфликте в одном из торговых центров Кировского района областного центра.

Между клиентом и 23-летним работником одного из сервисных центров произошел словесный конфликт, в ходе которого посетитель ударил сотрудника организации ножом, намериваясь убить (после первого посещения недовольный клиент вышел из сервисного центра, зашёл в ближайший магазин и приобрёл нож). Убегая, злоумышленник нанес телесное повреждение очевидцу, пытавшемуся его задержать.

Конфликт, со слов задержанного 44-летнего жителя Самары, произошел из-за некачественной установки защитной пленки на экран сотового телефона.

Отделом дознания отдела полиции по Кировскому району Управления МВД России по городу Самаре возбуждено уголовное дело по факту причинения лёгкого вреда здоровью 20-летнему работнику торговой точки, который принимал участие в задержании злоумышленника. В настоящее время указанное уголовное дело, материалы по покушению на убийство жителя Самары и ранее не судимый задержанный переданы полицейскими в СК РФ по Самарской области.