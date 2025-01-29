Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре проверили развлекательные заведения
В Самаре проверили развлекательные заведения
В ГД предложили разрешить сдавать на права экстерном
В ГД предложили разрешить сдавать на права экстерном
билайн отмечает заметный рост спроса на сервисы по информационной безопасности в 2024 году
Билайн отмечает заметный рост спроса на сервисы по информационной безопасности в 2024 году
Сызранец хранил наркотик в сувенирном лапте
Сызранец хранил наркотик в сувенирном лапте
В Самаре из-за ДТП транспорт может временно ходить хуже
В Самаре из-за ДТП транспорт может временно ходить хуже
Самарские участники программы «Лидеры производительности» внедряют лучшие практики в экономике
Самарские участники программы «Лидеры производительности» внедряют лучшие практики в экономике
23% мужчин из Самары уверены, что их карьера успешнее, чем у партнерши
23% мужчин из Самары уверены, что их карьера успешнее, чем у партнерши
Генпрокуратура подала иск к Домодедово
Генпрокуратура подала иск к Домодедово
Наверх
Самара  +1 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 97.97
0.84
EUR 101.6
-1.15
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В областном центре пройдет лекция «Первый дореволюционный микрорайон Самары»
Самарские предприниматели приглашаются к участию в мастер-классе
В Самаре пройдет февральский цикл лекций проекта "Интеллектуальная среда"
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец пытался убить работника сервисного центра в ТЦ

29 января 2025 11:35
133
Самарец пытался убить работника сервисного центра в ТЦ

В вечернее время 20 января текущего года в полицию поступило сообщение о конфликте в одном из торговых центров Кировского района областного центра.

Между клиентом и 23-летним работником одного из сервисных центров произошел словесный конфликт, в ходе  которого посетитель ударил сотрудника организации ножом, намериваясь убить (после первого посещения недовольный клиент  вышел из сервисного центра, зашёл в ближайший магазин и приобрёл нож). Убегая, злоумышленник нанес телесное повреждение очевидцу, пытавшемуся его задержать.

Конфликт, со слов задержанного 44-летнего жителя Самары, произошел из-за некачественной установки защитной пленки на экран сотового телефона.

Отделом дознания отдела полиции по Кировскому району Управления МВД России по городу Самаре возбуждено уголовное дело по факту причинения лёгкого вреда здоровью 20-летнему работнику торговой точки, который принимал участие в задержании злоумышленника. В настоящее время указанное уголовное дело, материалы по покушению на убийство жителя Самары и ранее не судимый задержанный переданы полицейскими в СК РФ по Самарской области.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре из-за ДТП транспорт может временно ходить хуже
29 января 2025  12:47
В Самаре из-за ДТП транспорт может временно ходить хуже
88
На встрече с Президентом РФ Вячеслав Федорищев доложил о строительстве школ и больниц в Самарской области
29 января 2025  10:52
На встрече с Президентом РФ Вячеслав Федорищев доложил о строительстве школ и больниц в Самарской области
231
В Самарской области состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и Вячеслава Федорищева
29 января 2025  10:23
В Самарской области состоялась двусторонняя встреча Владимира Путина и Вячеслава Федорищева
278
Самарская область станет флагманом страны по развитию беспилотной авиации
29 января 2025  10:18
Самарская область станет флагманом страны по развитию беспилотной авиации
171
Владимир Путин ознакомился с процессами разработки, сборки и испытаний БПЛА.
28 января 2025  22:19
Владимир Путин с рабочим визитом посетил научно-производственный центр беспилотных авиасистем
555
Весь список