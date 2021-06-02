Самарец пять раз угрожал жене убийством

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Житель областного центра 1981 года рождения обвиняется в совершении пяти эпизодов преступления «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Из собранных материалов следует, что между супругами, проживающими в квартире дома на ул. М. Авейде, неоднократно возникали ссоры. В ходе конфликтов мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и держа в руках кухонный нож, высказывал угрозы убийством в адрес своей жены. Свидетелями инцидентов становились соседи семейной пары, которые предпринимали самостоятельные попытки усмирить дебошира. Со слов потерпевшей – женщины 1986 года рождения, в полицию о фактах высказывания угроз она не сообщала, так как надеялась на улучшение ситуации и исправление супруга. Когда подобные угрозы повторились, женщина решила сообщить о случившемся участковому уполномоченному полиции, который в кратчайшие сроки прибыл по месту жительства заявительницы. Участковый уполномоченный подробно опросил заявительницу, а также очевидцев конфликтов, а также провел беседу с предполагаемым злоумышленником. Мужчина не стал отрицать своей вины и подтвердил, что во всех случаях незадолго до конфликтов употреблял спиртные напитки. В ходе осмотра жилища предполагаемое орудие преступления – кухонный нож, был изъят сотрудником полиции.

Уголовное дело направлено в суд, сообщает облМВД.