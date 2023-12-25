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Самарец продлял договор услуг связи и лишился 13000 рублей

25 декабря 2023 10:33
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Самарец продлял договор услуг связи и лишился 13000 рублей

В  Самаре 55-летнему мужчине позвонил неизвестный, и представился сотрудником сотовой компании. Он сообщил, что договор на обслуживание телефонного  номера заканчивается и нужно его продлить, иначе клиент компании потеряет свой номер и все данные, которые хранятся на СИМ карте. Неизвестный сообщил самарцу, что договор можно перезаключить по телефону. Когда пострадавший согласился, звонивший потребовал продиктовать код из сообщения, которое поступит на номер, якобы этот код заменяет подпись в договоре на оказание услуг сотовой связи. Мужчина выполнил все инструкции афериста. В результате приложение мобильного банка пострадавшего было переведено на телефонный номер мошенников, что позволило им завладеть деньгами в сумме более 13 000 рублей. Местный житель  понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело. 

Сотрудники полиции напоминают, когда незнакомец выходит с вами на связь и пытается выманить какие-то данные, просит назвать секретные коды из сообщений, сразу же прервите такое общение. Самостоятельно свяжитесь с той организацией, от имени которой вам звонили, и перепроверьте информацию. Номера горячих линий обычно указаны на официальных сайтах компаний, а контакты для связи с банками также можно найти на их платежных картах.

Теги: Мошенники

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