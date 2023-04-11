Самарец попросить друга оформить рассрочку для себя и перестал выходить на связь

72

В отдел полиции по Советскому району Управления МВД России по г. Самаре за помощью обратился 23-летний местный житель. Молодой человек сообщил, что его знакомый попросил оформить рассрочку на покупку различных товаров в Интернет-магазинах с обещанием погашать задолженность. Спустя время знакомый не стал вносить платежи и перестал выходить на связь.

Сотрудники полиции установили, что местный житель подрабатывал сборщиком заказов. В ходе работы у него завязались приятельские отношения с одним из коллег. Примерно через месяц после знакомства приятель попросил оформить в приложениях Интернет-магазинов рассрочку на покупку двух сотовых телефонов и товаров для автомобиля. Общая сумма кредитных обязательств составила более 145 000 рублей. После получения товара инициатор договоренности сдал полученный товар в ломбард, пообещав другу впоследствии погасить задолженность, после чего перестал выходить на связь. Примерно через год 23-летнему самарцу пришло уведомление о том, что банк подал иск в суд за неуплату займа.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали предполагаемого злоумышленника по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. При опросе ранее неоднократно судимый житель Волжского района 1999 года рождения вину в содеянном признал и пояснил, что совершить преступление он решил еще на стадии оформления рассрочек. Вырученные в ломбарде денежные средства в размере 70 000 рублей он потратил.