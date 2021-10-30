Самарец попросил друзей расплатиться чужой банковской картой в магазине

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В полицию обратилась жительница областного центра и пояснила, что с банковского счёта её несовершеннолетней дочери произошло хищение более 2 000 рублей. Со слов девочки, она и сама не сразу обнаружила пропажу карты. Придя после школы домой, она увидела СМС-сообщения о том, что с ее карты совершены многочисленные операции. 16-ти летний подросток сразу же рассказала о произошедшем родителям.

Сотрудники полиции изучили выписку по банковскому счёту и выяснили, что данной картой расплачивались в одной и той же торговой точке, расположенной на улице Александра Матросова. В ходе дальнейшей проверки появились подозрения, что к преступлению может быть причастен ранее не судимый 21-летний самарец. Он, как впоследствии выяснилось, нашел на улице банковскую карту с бесконтактной системой платежа и попросил своих друзей купить в магазине шоколад, колбасу и сыр. При этом для оплаты товара он передал знакомым банковскую карту, не сказав, что она чужая.

Молодой человек признался в хищении чужих сбережений и рассказал, что после оплаты товаров найденную карту выбросил. Обвиняемый полностью возместил причиненный ущерб в размере 2900 рублей.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Советского района, СУ Управления МВД России по городу Самаре расследование уголовного дела в отношении молодого человека завершено. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления по ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.