Самарец получил ножевую рану около развлекательного заведения

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В дежурную часть Отдела полиции по Железнодорожному району поступило сообщение из лечебного учреждения о доставлении от одного из развлекательных центров 27-летнего местного жителя с непроникающим ранением брюшной полости колющим предметом.

Полицейские опросили пострадавшего, произвели осмотр места происшествия, установили очевидцев и восстановили последовательность событий: мужчина, познакомился в увеселительном заведении с девушкой, распивал с ней спиртные напитки, после чего она попросила проводить ее домой. Прогулка омрачилась встречей с агрессивно настроенным знакомым девушки. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого 28-летний местный житель ударил оппонента, с его слов, ножом.

Сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили арендодателя автомобиля, на котором передвигался подозреваемый, после чего задержали ранее судимого за имущественные преступления злоумышленника в квартире по месту его проживания. В ходе опроса мужчина дал признательные показания и пояснил, что из-за возникших неприязненных отношений причинил пострадавшему телесные повреждения ножом, который в последствии выкинул.

Согласно заключению эксперта установлено, что потерпевшему причинена травма, относящаяся к легкому вреду здоровью.

Возбуждено уголовное дело.