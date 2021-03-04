Самарец поджег автомобилей на 11 млн рублей

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В ноябре 2020 года сотрудники самарской полиции задержали подозреваемого на месте совершения очередного преступления.

В ходе следствия установлено, что в период с июня по ноябрь 2020 года, используя воспламеняющуюся жидкость, обвиняемый умышленно поджигал автомобили. Преступления совершались в ночное время суток или ранним утром.

В результате противоправной деятельности повреждения получили десять автомобилей иностранного производства и одна легковушка. Общий ущерб, причиненный владельцам пострадавших транспортных средств, составил около 11 131 000 рублей.

Допрошенный в качестве обвиняемого мужчина не стал отрицать своей вины и пояснил, что выбирал автомобиль и поджигал заднее правое или левое колесо при помощи бензина и зажигалки. В ряде случаев, согласно показаниям мужчины, поджогам предшествовали словесные конфликты с владельцами автомобилей, в остальных эпизодах он выбирал первый попавшийся транспорт.

Ранее не судимому самарцу 1980 года рождения предъявили обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 30 ч. 2 ст. 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на умышленное уничтожение чужого имущества).

В настоящее время уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд г. Самары