Самарец подозревается в посредничестве во взяточничестве

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Куйбышевским межрайонным следственным отделом города Самары следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).

По версии следствия, в декабре 2022 года подозреваемый, действуя в качестве посредника, получил 100 тысяч рублей от гражданина, пообещав оказать помощь в получении водительского удостоверения категории «С», без прохождения обучения в установленном порядке и без сдачи экзамена.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД по Самарской области.