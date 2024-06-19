Самарец подговорил друга похитить бывшую подругу, чтобы возобновить отношения

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Он вместе со своим знакомым выследил свою бывшую возлюбленную на одной из улиц города, насильно посадил в автомобиль, а затем перевез в квартиру, где удерживал ее.

В конце мая текущего года в дежурную часть отдела полиции обратилась местная жительница, которая сообщила, что ее родственница несколько дней не выходит на связь. Со слов, заявительницы, когда ей все же удалось связаться с сестрой, она сообщила ей, что находится у своего бывшего сожителя. Зная, что они давно перестали общаться, она заподозрила, что женщину могут удерживать силой и обратилась в полицию за помощью.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность предполагаемого подозреваемого и при силовой поддержке СОБР Управления Росгвардии по Самарской области задержали его у одного из домов по улице Долотный переулок и доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств. В съемной квартире мужчины полицейскими обнаружена пропавшая женщина с многочисленными телесными повреждениями, которая в последствии доставлена в медицинское учреждение.

По версии следствия, 30 мая 2024 года обвиняемые, действуя группой лиц по предварительному сговору, выследили на улице в городе Самаре бывшую сожительницу одного из соучастников преступления и, применяя к ней насилие, посадили в автомобиль, а затем перевезли в квартиру одного из обвиняемых. Бывший сожитель девушки несколько дней удерживал потерпевшую у себя дома, периодически причиняя ей телесные повреждения, принуждая к возобновлению близких отношений.

Возбуждено уголовное дело. Женщина проходит амбулаторное лечение, угроза для ее жизни и здоровья отсутствует.