Самарец перевел 1,1 млн, который копил дочери на свадьбу, мошенникам

98

Ранним утром на телефон сотрудника транспортной компании поступил звонок от неизвестного, который представился сотрудником силовых структур и проинформировал 49-летнего жителя губернии о том, что с его счета мошенники пытаются списать денежные средства. Насторожившись, горожанин прервал разговор с неизвестным и решил позвонить своему персональному менеджеру, чтобы убедиться в сохранности своих сбережений и получив подтверждение своей догадки о том, что звонил мошенник, продолжил заниматься своими рабочими делами. Как вдруг телефон стал разрываться от настойчивых звонков «силовика». Не выдержав такого напора, он ответила на очередной вызов.

Нервный мужской голос начал «давить» на жителя Самары и приводить весьма правдоподобные доводы о том, что скорее всего, что звонок в финансовую организацию перехватили и он прямо сейчас может из-за недоверия к «правоохранительным органам» лишиться своих сбережений. Таким образом по инструкции звонящего, в течение нескольких часов он перевел на «безопасный счет» 1,1 миллиона, накопленных на свадебный подарок дочери. Убедившись, что все денежные средства «спасены» звонящий отправил доверчивого собеседника в черный список. Осознав, что он стал жертвой мошенников, мужчина обратилась за помощью в полицию. Возбуждено уголовное дело.