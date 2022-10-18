Самарец отдал мошенникам 1,79 млн рублей

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В дежурную часть полиции Самары с заявлением о мошенничестве обратилась 46-летний местный житель, работающий заместителем начальника технического отдела одного из акционерных обществ.

Заявитель рассказал полицейским, что ему в течение дня звонили неизвестные, представлялись правоохранителями и менеджером по информационной безопасности одного из банковских учреждений и убеждали мужчину, что на его имя оформлены кредиты в различных банках страны.

Мошенники убедили самарца, что для отмены операций необходимо взять встречный кредит и временно перевести денежные средства на «безопасный счет» для их сохранения. Мужчина выполнил требования и «подарил» злоумышленникам 1,79 млн. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению хищения.

Полицейские напоминают гражданам, что сотрудники настоящей службы безопасности банка никогда не звонят своим клиентам с информацией о подозрительных действиях с банковской картой (несанкционированное списание, оформление кредита без ведома владельца карты); в телефонном разговоре не просят назвать реквизиты карт, персональные данные и суммы, хранящиеся на счетах; не предлагают снимать деньги со счетов и переводить их на так называемые «безопасные счета».

При поступлении подобных звонков следует прервать разговор.

Будьте бдительны и расскажите об этих и других правилах безопасности своим родным, близким и друзьям.