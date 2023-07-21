Самарец отдал миллион за автомобиль, но средства передвижения так и не дождался

88

Безработный житель Самары 1972 г.р. на одном из популярных торговых сайтов увидел объявление о продаже автомашины «КИА». В процессе переписки в мессенджере «продавец» сообщил покупателю, что данное авто находится в пути в Россию из Южной Кореи.

В настоящий момент идёт процесс оформления документов, но оплатить товар нужно заранее. Продавец прислал покупателю договор о купле-продажи транспортного средства. Мужчина его подписал и перевел на указанный в «документе» счет около 1 000 000р. Продавец заверил покупателя, что автомобиль отправлен автовозом. После чего аферист перестал выходить на связь, а объявление о заказанном автомобиле было снято с публикации.

По данному факту возбуждено уголовное дело.