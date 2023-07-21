Я нашел ошибку
Главные новости:
Представители пяти государств-членов ЕАЭС провели рабочую встречу в Самаре
Представители пяти государств-членов ЕАЭС провели рабочую встречу в Самаре
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
Должника, пытавшегося скрыться от судебных приставов, поймали на выезде из Самары
Должника, пытавшегося скрыться от судебных приставов, поймали на выезде из Самары
Молодой самарец воровал из магазинов шоколад
Молодой самарец воровал из магазинов шоколад
Сдать биометрию для покупки алкоголя или табака готов каждый четвертый самарец
Сдать биометрию для покупки алкоголя или табака готов каждый четвертый самарец
С 1 сентября обращения в любые органы власти можно будет отправить через единый Портал обратной связи на «Госуслугах»
С 1 сентября обращения в любые органы власти можно будет отправить через единый Портал обратной связи на «Госуслугах»
В Самаре росгвардейцы отработали действия при поступлении сигнала «Тревога» из детского оздоровительного лагеря
В Самаре росгвардейцы отработали действия при поступлении сигнала «Тревога» из детского оздоровительного лагеря
Самарец отдал миллион за автомобиль, но средства передвижения так и не дождался
Самарец отдал миллион за автомобиль, но средства передвижения так и не дождался
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 90.85
-0.35
EUR 101.83
-0.61
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцев и гостей города приглашают на День семьи в Самарский зоопарк
В Тольятти супружеская пара, потерявшая работу в УК из-за жалобы соседа, подожгла его машину
В Музее Алабина откроется выставка о Леонардо Да Винчи
Весь список
  • Персональные данные
Закон Криминал Происшествия Советы юриста

Самарец отдал миллион за автомобиль, но средства передвижения так и не дождался

21 июля 2023 10:19
88
Самарец отдал миллион за автомобиль, но средства передвижения так и не дождался

Безработный житель Самары 1972 г.р. на одном из популярных торговых сайтов увидел объявление о продаже автомашины «КИА». В процессе переписки в мессенджере «продавец» сообщил покупателю, что данное авто находится в пути в Россию из Южной Кореи.

В настоящий момент идёт процесс оформления документов, но оплатить товар нужно заранее. Продавец прислал покупателю договор о купле-продажи транспортного средства. Мужчина его подписал и перевел на указанный в «документе» счет около 1 000 000р. Продавец заверил покупателя, что автомобиль отправлен автовозом. После чего аферист перестал выходить на связь, а объявление о заказанном автомобиле было снято с публикации.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Медсестра из Сызрани отдала мошеннику почти полмиллиона рублей
20 июля 2023, 09:56
Медсестра из Сызрани отдала мошеннику почти полмиллиона рублей
Полицейские напоминают гражданам, что сотрудники настоящей службы безопасности банка никогда не звонят своим клиентам с информацией о подозрительных... Криминал
296
Самарец перевел 1,1 млн, который копил дочери на свадьбу, мошенникам
19 июля 2023, 11:36
Самарец перевел 1,1 млн, который копил дочери на свадьбу, мошенникам
Убедившись, что все денежные средства «спасены» звонящий отправил доверчивого собеседника в черный список. Криминал
364
В Сергиевском районе сотрудники патрульно-постовой службы полиции при содействии дружинников провели акцию «Стоп, мошенник!»
19 июля 2023, 10:01
В Сергиевском районе сотрудники ППС при содействии дружинников провели акцию «Стоп, мошенник!»
Общаясь с горожанами, организаторы акции призвали каждого быть осторожным при использовании банковских карт. Происшествия
450
В центре внимания
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
21 июля 2023  10:59
Подведены итоги сбора заявок на Знание.Премия-2023 от Самарской области
35
В связи с перекладкой теплотрасс в Самаре на нескольких участках дорог ограничат движения транспорта
20 июля 2023  22:24
В связи с перекладкой теплотрасс в Самаре на нескольких участках дорог ограничат движения транспорта
603
Самарская область будет развивать сотрудничество с иранской провинцией Мазендеран
20 июля 2023  21:01
Самарская область будет развивать сотрудничество с иранской провинцией Мазендеран
363
состоится «прямая линия» с начальником Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции
20 июля 2023  20:59
Состоится «прямая линия» с начальником Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области полковником полиции
464
Самарская область выбрана центром подготовки волонтёров на Всемирный фестиваль молодёжи
20 июля 2023  17:27
Самарская область выбрана центром подготовки волонтёров на Всемирный фестиваль молодёжи
484
Весь список