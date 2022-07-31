Самарец ограбил женщину спустя нескольких минут после знакомства

123

Кировским районный судом г. Самары вынесен приговор в отношении 32-летнего ранее судимого местного жителя.

В ходе дознания установлено, что мужчина, находясь в магазине, расположенном на ул. Ташкентской, познакомился с местной жительницей 1989 года рождения. Общение пара решила продолжить во дворе одного из домов Кировского района. Как пояснила потерпевшая дознавателю, в процессе общения в руках она держала сотовый телефон стоимостью 11500 рублей. Неожиданно для нее новый знакомый выхватил мобильное устройство и скрылся. Пострадавшая с помощью прохожих сообщила о произошедшем в полицию.

В ходе работы полицейские опросили сотрудников магазина, где произошло знакомство потерпевшей и подозреваемого. Изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения, расположенных в торговой точке.

Установили приметы злоумышленника. Составили и довели до личного состава полиции самарского гарнизона, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности ориентировку с описанием подозреваемого. Участковые уполномоченные полиции при обходе территории административного участка, получив ориентировку по произошедшему преступлению, обратили внимание на мужчину, схожего по приметам, который находился в соседнем дворе на скамейке. Увидев полицейских, мужчина попытался скрыться в подъезде, но после недолгого преследования был задержан и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Задержанный, ранее неоднократно судимый житель Самарской области, признался в совершенном преступлении и пояснил, что похищенный телефон выбросил в мусорный контейнер, так как не смог его разблокировать.

Мужчине определено наказание в виде 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей и постановил взыскать с преступника 11500 рублей в счет возмещения материального ущерба. Приговор вступил в законную силу.

Полиция предупреждает граждан об осторожности при общении с незнакомыми людьми! Не демонстрируйте ценные вещи и денежные средства! Все это поможет вам сохранить свое имущество.