Самарец оформил кредит на 3 млн рублей и перевел все деньги мошенникам

80

В Самаре 48-летний мужчина стал жертвой мошенников. В полиции он пояснил, что на телефон позвонил неизвестный и представился специалистом страхового отдела.

Звонивший убедил его, что мошенники завладели данными мужчины и оформили кредиты. Собеседник сообщил самарцу, что необходимо для предотвращения взять займы и перевести деньги на безопасный счет.

Местный житель уточнять информацию в банке не стал и оформил кредиты в разных банках на общую сумму на 3 млн рублей и через терминалы в торговых центрах перечислил деньги на продиктованный звонившим счет, после чего «специалист» прекратил разговор и больше на связь не выходил. Мужчина понял, что стал жертвой мошенника и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.