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Самарец обокрал магазин и тут же продал похищенное втрое дешевле

16 сентября 2022 13:28
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Самарец обокрал магазин и тут же продал похищенное втрое дешевле

В полицию от представителя одной из торговых точек, расположенной по проспекту Карла Маркса, поступило заявление о хищении продуктов питания и товаров для дома. По оценке администрации магазина общая сумма ущерба составила более 6 000 рублей.

. В ходе опроса  директор магазина сообщил полицейским, что неизвестный молодой человек под видом покупателя зашёл в помещение торгового зала и направился к стеллажам с кондитерской продукцией. Спрятав под одежду батончики шоколада, посетитель направился в другую торговую секцию, где аналогичным образом спрятал несколько товаров бытовой химии, после чего поспешил к выходу из магазина. Работники, заметившие действия мужчины, потребовали остановиться и оплатить товар, однако молодой человек выбежал из магазина и скрылся в неизвестном направлении.

В ходе просмотра видеозаписи полицейские узнали в злоумышленнике своего подучетного, ранее судимого за имущественные преступления местного жителя  1999 года рождения. Располагая информацией о местах его возможного нахождения, сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в одном из парков города и доставили в отдел полиции.

В ходе опроса задержанный свою вину признал и сообщил, что в тот же день  перепродал  похищенный товар   случайному прохожему за 2000 рублей. Вырученные деньги он потратил на собственные нужды.

О грабеже возбуждено уголовное дело.

Теги: Кража

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