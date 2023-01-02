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Самарец ночью ударил ножом прохожего

2 января 2023 13:36
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Самарец ночью ударил ножом прохожего

Конфликт между двумя жителями областного центра произошел возле круглосуточного магазина, расположенного на ул. Партизанской.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Железнодорожного района, СУ Управления МВД России по г. Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 36-летнего мужчины, обвиняемого в причинении тяжкого вреда здоровью местному жителю.

В дежурную часть отдела полиции по Железнодорожному району Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации местного жителя 2004 года рождения.

Для выяснения обстоятельств случившегося в лечебное учреждение, а также на место происшествия выехали сотрудники следственно-оперативной группы.

Полицейские опросили пострадавшего, произвели осмотр места происшествия, установили очевидцев, изъяли медицинские документы и восстановили последовательность событий: в ночное время суток, около круглосуточного магазина, расположенного на улице Партизанской, у нетрезвого местного жителя произошел конфликт с прохожим. Когда словесная перепалка переросла в драку, незнакомец нанес молодому человеку предметом, похожим на нож, удар в область грудной клетки. Согласно заключению эксперта, здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред.

Оперуполномоченные провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий, установили личность и задержали злоумышленника. Мужчина признал свою вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что перочинный нож, которым ударил оппонента, выбросил. Нож мужчина хранил и использовал на работе, для разрезания упаковок.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Самарского района, СУ Управления МВД России по г. Самаре ранее неоднократно судимому местному жителю 1986 года рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Уголовное дело с утвержденным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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