Самарец не прошел собеседование на работу в Смышляевке и обокрал магазин

В прошлом году в дежурную часть Отдела МВД России по Волжскому району от работника одного из сетевых магазинов поступило сообщение о выявлении во время инвентаризации хищения имущества на общую сумму свыше 2,7 тысяч рублей.

Прибывшие по указанному адресу полицейские осмотрели место происшествия, опросили работников, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных внутри магазина, на которые попал момент хищения, проверили лиц, ранее привлекавшихся за имущественные преступления, живущих неподалеку.

Изучив полученные сведения сотрудники полиции установили личность и местонахождение злоумышленника. Выяснилось, что ранее неоднократно судимый 42-летний житель областного центра отбывает наказание за имущественные преступления в исправительной колонии.

Оперуполномоченные опросили осужденного, который признал вину в совершении противоправного деяния и пояснил, что, находясь под следствием за другие кражи, приехал в пгт. Смышляевка трудоустраиваться, не прошел собеседование и совершил кражу в местном магазине. Похищенное продал случайным прохожим, а полученные денежные средства потратил на собственные нужды.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 7 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере 10 000 рублей в доход государства. Приговор вступил в законную силу.