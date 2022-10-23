Самарец нашел телефон и делал с него переводы

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В полицию в Самаре за помощью обратился местный житель 1966 года рождения, который сообщил об утере принадлежащего ему сотового телефона. После обращения в банк с целью блокировки дебетовой карты, привязанной к номеру телефона, заявитель выяснил, что с его счета пропали денежные средства.

Полицейские подробно опросили потерпевшего, выяснили данные мобильного устройства. Сотрудники полиции изучили выписку по

расчетному счёту заявителя и установили личности владельцев счетов, на которые переводились деньги. Владелец одного из них во время общения с полицейскими пояснил, что знакомый перечислил ему деньги и попросил обналичить их, и сообщил полицейским его контактные данные. Предполагаемого злоумышленника задержали по месту жительства и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный ранее судимый за совершение имущественного преступления житель Самары 1991 года рождения в содеянном признался и пояснил, что возле остановки общественного транспорта в Кировском районе он заметил лежащий на земле сотовый телефон. Осмотрев находку, злоумышленник выяснил, что в телефоне установлено банковское приложение. Мужчина осуществил несколько переводов на банковский счет, ничего не подозревающего, знакомого. Общая сумма переводов составила 40 339 рублей.