Самарец нашел чужую карту и закупился продуктами и одеждой

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В дежурную часть отдела полиции по Кировскому району Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение от местного жителя 1989 года рождения о пропаже банковской карты и списании с нее денежных средств, за покупки, которые он не совершал.

В ходе опроса заявитель рассказал сотрудникам полиции, что после того как потерял, средство платежа, увидев в банковском приложении списание денежных средств, незамедлительно заблокировал банковскую карту.

Сотрудники уголовного розыска изучили финансовые документы и установили, что картой расплачивались в различных магазинах. Оперуполномоченные опросили персонал торговых точек, изъяли записи с камер видеонаблюдения, установленных в магазинах, на которых запечатлен момент противоправных действий. В ходе проведенных оперативных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого, задержали его на территории областного центра и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В содеянном злоумышленник признался и пояснил полицейским, что чужую банковскую карту обнаружил на парковке, расположенной на улице Енисейской, после чего решил попробовать расплатиться ей в магазине. После удачного списания чужих денег мужчина продолжил оплачивать свои покупки – приобрел алкоголь, продукты питания, а также предметы одежды. Общая сумма причиненного ущерба превысила 8000 рублей.

Отделом по расследованию преступлений, совершенных на территории Кировского района СУ Управления МВД России по г. Самаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. г, ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Подозреваемый обещал возместить причиненный материальный ущерб.