Самарец лишился крупной денежной суммы, поверив мошеннику.

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Инцидент произошел 1 июля, когда 31-летнему жителю Самары позвонил незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что на имя мужчины некие преступники пытаются оформить кредит, и для того, чтобы сохранить свои сбережения, нужно перевести их на «безопасный счет». Не выдержав телефонной атаки «сотрудника банка», который звонил, не переставая, с 13:00 до 15:00, мужчина отправился к ближайшему банкомату и перевел 139 тысяч рублей на неизвестный счет.

Чуть позже, успокоившись и собравшись с мыслями, заявитель понял, что его обманули и обратился с заявлением в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело. Сотрудники полиции продолжают оперативно-разыскные мероприятия.