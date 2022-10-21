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Самарец из ревности ударил жену ножом в ногу

21 октября 2022 10:36
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Самарец из ревности ударил жену ножом в ногу

В дежурную часть отдела полиции Кировского района областного центра из лечебного учреждения поступило сообщение об обращении в травмпункт местной жительницы 1996 года рождения с травмой ноги, полученной в ходе бытового конфликта.
Для выяснения деталей случившегося по месту проживания женщины выехали участковые уполномоченные полиции.
Полицейские опросили пострадавшую, ее мужа и очевидцев, произвели осмотр места происшествия, изъяли документы и восстановили последовательность событий: мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел к себе домой, где находились его жена с подругой. Между супругами на почве ревности возник конфликт, в ходе которого он ударил кухонным ножом супругу по ноге. После чего ушел из дома к друзьям, а женщина обратилась в медицинское учреждение.
Участковыми уполномоченными полиции потерпевшая - мать трех несовершеннолетних детей, направлена на прохождение судебно-медицинской экспертизы, по результатам которой установлено, что противоправными действиями мужа ее здоровью причинен легкий вред.
Отделом дознания полиции в отношении 30-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного п. В ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», возбуждено уголовное дело.

Теги: Уголовное дело

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