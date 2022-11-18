Самарец хотел заработать на криптвалюте и лишился более 700 тыс. рублей, поверив мошенникам

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В Самаре работник завода хотел заработать денег, но лишился своих сбережений.

Мужчине 1984 года рождения, работающему аппаратчиком на заводе, позвонил неизвестный и предложил заработать в Интернете путем вложения денежных средств в криптовалюту и дальнейшего получения процентов на сайте. Аппаратчик поверил собеседнику и оформил кредит на сумму 710 000 рублей. После чего перевел на продиктованные незнакомцем счета все денежные средства. После этого собеседник перестал выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенников и обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело.

В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к противоправному деянию. Сотрудники полиции рекомендуют при поступлении подобных звонков прервать разговор.

Будьте бдительны и расскажите об этих и других правилах безопасности своим родным, близким и друзьям.