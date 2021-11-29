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Самарец хотел получить 900 тысяч рублей, но потерял 53 тысячи

29 ноября 2021 10:09
162
Самарец хотел получить 900 тысяч рублей, но потерял 53 тысячи

Будьте бдительны! Не доверяйте мошенникам, которые предлагают вам компенсацию за приобретенные  ранее товары!

Так, жителю Самары 1956 года рождения позвонил неизвестный и, представившись сотрудником правоохранительных органов, сообщил, что ему положены выплаты за приобретенные ранее медицинские препараты в размере 900 тысяч рублей,  и он может обратиться в суд, а для этого необходимо сообщить свои данные и оплатить госпошлину  - 53 тысячи рублей. Доверившись незнакомцу, мужчина перевел на указанный им счет денежные средства. После этого, звонивший перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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