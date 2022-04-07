Самарец хотел купить газонокосилку, но попался удочку мошенников

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Самарец 1984 года рождения, работающий инженером, решил приобрести для личного пользования газонокосилку. Он выбрал интересующую модель на сайте по продаже садовой техники и оставил заявку для обратной связи, не проверив информацию о продавце в Интернете и не почитав отзывы о его работе. Вскоре с покупателем связался менеджер магазина. В ходе телефонного разговора сотрудник торговой Интернет-площадки подтвердил наличие товара и отправил ссылку для оплаты. После этого клиенту пришло смс-сообщение о согласии на списание 33 тысяч рублей, и заказ подтвердился.

Спустя время посылка так и не пришла, мужчина пытался дозвониться до продавца, номер оказался недоступен. Тогда он понял, что стал жертвой мошенников и обратился за помощью в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело.