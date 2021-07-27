Самарец хотел купить билеты на спортивное мероприятие и лишился денег

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Помните! Организаторы официальных спортивных мероприятий не решают финансовые вопросы посредством личных страниц социальных сетей!

Так, в начале июля текущего года мошенники, используя личную страницу в социальной сети, под предлогом продажи билетов на спортивное мероприятие ввели в заблуждение специалиста одного из акционерных обществ из Самары.

Житель Октябрьского района областной столицы 1992 года рождения, увидел в социальной сети объявление о продаже билетов на один из этапов популярных гонок и перевел через он-лайн сервис предоплату в размере 3500 рублей на указанный мошенниками телефон. Возбуждено уголовное дело.

ГУ МВД России по Самарской области напоминает: будьте предельно внимательны при общении с неизвестными в социальных сетях! Храните в тайне все конфиденциальные данные, в том числе трёхзначный код с оборота карты и код подтверждения операции из СМС-сообщений. Эту информацию запрашивают только мошенники!