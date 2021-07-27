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Самарец хотел купить билеты на спортивное мероприятие и лишился денег

27 июля 2021 09:29
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Самарец хотел купить билеты на спортивное мероприятие и лишился денег

Помните! Организаторы официальных спортивных мероприятий не решают финансовые вопросы посредством личных страниц социальных сетей!
Так, в начале июля текущего года мошенники, используя личную страницу  в социальной сети,  под предлогом продажи билетов на спортивное мероприятие ввели в заблуждение специалиста одного из акционерных обществ из Самары.
Житель Октябрьского района областной столицы 1992 года рождения, увидел в социальной сети объявление о продаже билетов на один из этапов популярных гонок   и перевел через он-лайн сервис предоплату в размере 3500 рублей  на указанный мошенниками телефон.  Возбуждено уголовное дело.
ГУ МВД России по Самарской области напоминает: будьте предельно внимательны при общении с неизвестными в социальных сетях!  Храните в тайне все конфиденциальные данные, в том числе трёхзначный код с оборота карты и код подтверждения операции из СМС-сообщений. Эту информацию запрашивают только мошенники!

Теги: аферисты интернет-мошенники

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