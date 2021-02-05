Самарец грабил мать и незаконно регистрировал мигрантов

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В ходе работы сотрудники полиции установили, что в 2020 году 40-летний неработающий местный житель по просьбе знакомого поставил на миграционный учет в своей квартире, расположенный в доме на ул. Гагарина, десять граждан стран ближнего зарубежья.

При этом мужчина осознавал, что фактически никто из них проживать в квартире не будет. Мужчина вину признал и пояснил полицейским, что ставил на фиктивный учет иностранцев из корыстных побуждений за материальное вознаграждение.

Кроме того, дознаватели собрали доказательства вины 40-летнего самарца в совершении грабежа в отношении своей матери 1954 года рождения. Преступление было совершено возле торговой точки, расположенной на ул. Физкультурной. Установлено, что мужчина на выходе из магазина выхватил из рук своей матери кошелек, после чего убежал. На просьбы женщины вернуть похищенное имущество, сын не отреагировал. За помощью пенсионерка обратилась в полицию. Располагая сведениями о круге общения разыскиваемого, полицейские проверили места его возможного появления и задержали. В ходе опроса мужчина пояснил, что пустой кошелек выбросил недалеко от места совершения преступления.

Суд приговорил самарца к лишению свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает облМВД.