Самарчанку в декрете обманули мошенники

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Находясь в декрете, 32-летняя жительница Самары решила попробовать себя в кондитерском деле и открыть небольшой магазин-пекарню. Изучая информацию о санитарных нормах и регистрации товарной марки, женщина наткнулась на сайт, где предлагали услуги финансового консультанта.

Решив воспользоваться помощью, она оставила заявку на обратную связь. В течение суток с ней связался незнакомец, представившейся помощником в решении вопросов, возникающих перед начинающим бизнесменом, и предложил ей сразу же оформить статус само занятой. Для этого незнакомцу потребовалось получить от нее всего лишь код от личного кабинета Госуслуг, чтобы заполнить необходимую документацию. Как только будущий кондитер сообщила комбинацию, с ее банковского счета произошло списание более 190 000 рублей, которые она попросила у отца-предпринимателя в виде стартового капитала. Осознав, что стала жертвой мошенников, она незамедлительно обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.