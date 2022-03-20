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Самарчанку обманул мошенник с сайта знакомств

20 марта 2022 10:06
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Самарчанку обманул мошенник с сайта знакомств

В Самаре окончено расследование уголовного дела в отношении местного жителя 1998 года рождения, обвиняемого в мошенничестве.
В ноябре прошлого года в полицию поступило сообщение от местной жительницы 1986 года рождения о хищении денежных средств. Заявительница пояснила, что на сайте знакомств познакомилась с молодым человеком. После непродолжительного общения пара стала часто видеться. В ходе одного из разговоров девушка поделилась своими планами о покупке зимней резины. Новый знакомый предложил помощь и пообещал найти шины намного дешевле, чем в торговых точках. Со слов потерпевшей, её заинтересовало такое предложение, и впоследствии она передала своему знакомому 17 000 рублей на покупку.
Сотрудники полиции установили, что обвиняемый приобрел четыре зимние шины стоимостью 12 000 рублей, при этом 5 000 рублей оставил себе.
Правда вскрылась, когда женщина приехала в шиномонтажную мастерскую. Специалисты пояснили, что приобретённые шины являются поддержанными.


В рамках расследования следователи изъяли скриншоты переписок, копии товарных чеков и сведения о платежах. Их приобщили к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств.
Свою вину ранее не судимый 23-летний самарец признал полностью, в содеянном раскаялся и обязался возместить причиненный ущерб в полном объеме. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд г. Самары для рассмотрения по существу. По ходатайству следователя молодому человеку избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Теги: Мошенники Уголовное дело

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